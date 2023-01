Russia | il Tas conferma l’esclusione dei club dalle competizioni europee

(Di martedì 10 gennaio 2023) Il Tribunale dello Sport hato la decisione della Uefa di escludere lae irussi alle manifestazioniscattò dopo l’inizio della guerra con l’Ucraina e ci fu l’immediata esclusione della nazionale russa agli spareggi per Qatar 2022 dello scorso febbraio. Il Tas nella giornata di oggi rende noto: “Le squadre e irappresentativi dellasono sospesi dalla partecipazione alleUefa fino a nuovo avviso e che le sanzioni possono essere revocate correttamente” – aggiungendo –“La decisione presa dalla Uefa è stata ragionevole, proporzionata e possibilmente necessaria per formalizzare eventi calcistici internazionali sicuri, protetti e ordinati. La maggioranza ritiene che la decisione non abbia ...

