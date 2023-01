La Gazzetta dello Sport

Adesso è ufficiale: la prima di Cristianoin Arabia Saudita non sarà con la maglia dell'Al Nassr. CR7 scenderà in campo infatti il 19 gennaio con una mista composta da giocatori del suo nuovo club e i rivali cittadini dell'Al Hilal in ...Tutto è pronto per ildi Alessia Marcuzzi con ' Boomerissima '. Alessia torna in Rai dopo 25 anni e lo fa con un ... ecco tutte le date delle sue esibizioni 10 Gennaio Sport Cristianoha ... Ronaldo, il debutto in Arabia il 19 gennaio con una mista contro... il Psg di Messi Le parole di Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, sul trasferimento in Arabia Saudita di Cristiano Ronaldo Thibaut Courtois ha parlato nella conferenza stampa di vigilia di Real Madrid-Valencia ...Scopri tutte le ultime News sulla Serie A: Risultati in tempo reale, Classifica aggiornata, Marcatori, Statistiche e tutte le Notizie sul Campionato di A - Pagina 1046.