Ronaldo contro Messi in amichevole | Garcia furioso | “Non sono contento | dopo tre giorni c’è il campionato”

(Di martedì 10 gennaio 2023) “Da allenatore dell’Al Nassr, non posso essere. Per lo sviluppo del calcio saudita è una buona cosa, ma abbiamo una partita ditre. In termini di programmazione, potevano pensarci meglio. Ma non è grave”. Con queste parole, Rudi, allenatore dell’Al Nassr, commenta l’imminentetra il Psg di Lionele una selezione dei migliori giocatori delle squadre arabe, dunque con l’alta possibilità che la Pulce possa sfidare il suo eterno rivale Cristiano, una partita che per il tecnico francese sarebbe stata meglio evitare. SportFace.