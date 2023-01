Roma | ripresi i contatti per Aouar

(Di martedì 10 gennaio 2023) Lapunta a Houssem, centrocampista francese di proprietà del Lione. I dettagli sulla trattativa Secondo quanto riportato da Calciomercato.com laavrebbe ripreso iper Houssem, centrocampista francese di proprietà del Lione. Il calciatore è in scadenza di contratto, ma il club non intende farlo partire se non dietro un lauto pagamento. La società giallorossa sta quindi riflettendo per capire se sia il caso di anticipare la concorrenza acquistandolo già in questa sessione di calciomercato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

