Roma | Mourinho vede la Primavera e sussurra all’arbitro | “Lascia stare il bambino”

(Di martedì 10 gennaio 2023) Nella giornata di oggi, allo Stadio Tre Fontane, laha conquistato la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia battendo il Lecce ai rigori. In tribuna c’era anche il tecnico José. Secondo quanto riportato da Ilnista, proprio durante i calci di rigori, mentre Pisilli stava per battere il suo rigore, è stato più volte fermato din quanto il pallone non era nella posizione corretta e valida. Qui, avrebbeto a chi gli era seduto vicino una piccola lamentela: “tranquillo il”. SportFace.

