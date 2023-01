leggo.it

...presidi del Lazio - non siamo ancora in grado di capire se sono più i casi di Covid o di. ... ieri pomeriggio, tra le 18.30 e le 19, i pazienti presenti nei pronto soccorso diin tutto ..., scuole con ripresa ad ostacoli tra sciopero delle educatrici e docenti malati. I presidi: "Il 10% degli insegnanti ha l'" I PUNTI Ma i nidi comunali continuano a essere un punto ... Roma, l'influenza risponde all'appello: classi decimate e cattedre vuole, emergenza alla ripresa delle lezioni Tanti gli assenti in classe, tra studenti e docenti. Ieri infatti, al rientro a scuola dopo la pausa natalizia, l’appello si è svolto a singhiozzo. Sono tante le classi alle prese ...Roma, 9 gen. (Adnkronos Salute) - "I casi di influenza sono in discesa. Ma servirà attendere l'effetto sui contagi delle feste e dell'apertura delle scuole per capire se si manterrà il plateau o se ve ...