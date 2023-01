Roma | in auto con balestra e frecce | denunciato novello Robin Hood

(Di martedì 10 gennaio 2023) Probabilmente voleva sparare ai cinghiali, ilfermato giovedì 5 gennaio adalla polizia. L’uomo, che si trovava all’interno della riserva naturale della Marcigliana, è stato bloccato dagli agenti della polizia di Stato in via di Settebagni, nel III Municipio. I poliziotti si erano infatti insospettiti rispetto da quanto trasportato all’interno dell’con cui l’uomo si era addentrato nell’oasi naturale. La perquisizione Gli agenti hanno quindi controllato la vettura, scoprendo che all’interno dell’l’uomo aveva unae tre, oltre ad altre armi bianche come coltelli. Portato in Commissariato per l’identificazione e le formalità di rito, l’uomo è stato. Il fatto è avvenuto alle prime ...

Il Corriere della Città

Grazie all'aiuto del sistema GPS installato sulla vettura, gli agenti della Polizia diCapitale sono riusciti a rintracciarla in zona Colle Prenestino. Una volta raggiunto il luogo e ritrovata la macchina abbandonata dai ladri, gli agenti hanno riconsegnato il veicolo al legittimo ...... che stanno andando avanti in collaborazione con le Digos di Arezzo, Napoli eda cui ...che il livello di improntitudine arrivasse al punto che queste persone giungessero in ordine sparso su... Roma, prende fuoco l’auto mentre percorre viale Marconi A Roma, nei pressi di piazza del Popolo si è verificato l'incendio di un'auto elettrica mentre era in sosta. Cosa è successo, le cause, ...Già scarcerati i tre ultrà della Roma arrestati per gli scontri sull’A1 domenica mattina con i tifosi del Napoli. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, “ci saranno decine di Daspo” e domani matt ...