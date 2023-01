Roma | Giorgia Meloni e l’udienza privata dal Papa con tutta la famiglia

(Di martedì 10 gennaio 2023). È arrivata puntuale, alle ore 10, la premier— con al seguitola— attesa in Vaticano per un’udienzaconFrancesco. Al suo fianco anche il marito Giambruno e la piccola di casa, Ginevra. Ad accoglierli, nel cortile di San Damaso, Monsignor Leonardo Sapienza, reggente della casa pontificia, i gentiluomini del Santo Padre e il picchetto d’onore della Guardia Svizzera Pontificia.Francesco e il pensiero per Ratzinger: ‘Benedetto XVI è molto malato, preghiamo per lui’ L’incontro della PremierconFrancesco Da quando si è formato il governo, quello di oggi, è il primo incontro ufficiale tra il Santo Padre e la premier. Lo scorso 5 ...

Nel giorno in cui la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è arrivata aper incontrare il premierMeloni, il Consiglio per la comunità armena diha lanciato un ...E qui arriva la parte più significativa del posizionamento cheMeloni , sin dai primi ... invece, a porreal centro di una nuova rete internazionale insieme a Stati Uniti, Polonia e (forse)... Roma, migrazione e denaro i temi affrontati da von der Leyen e Meloni Rassegna ragionata dal web su: le speranze degli americani in Giorgia Meloni, l'area moderata-conservatorice che si compatta in Europa, Giavazzi contro il Mes, la politicizzazione del Covid ...Oggi a Roma si terrà un incontro tra la Premier Giorgia Meloni, il ministro dell'economia e gli altri vertici della Gdf per discutere del problema dei ...