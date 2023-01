Roma-Bruxelles | l’incontro del disgelo Trattativa sul Pnrr

Corriere della Sera

... ha accolto nel cortile interno di palazzo Chigi la presidente della Commissione Ue - aper la ... quando fu Meloni a recarsi anella sua prima uscita da presidente del Consiglio per ...Quanto alle lacune dell'Europa, oggi la Meloni incontra Ursula von der Leyen, aper presentare ... La Germania, esprime il presidente del Ppe e ail gruppo di Macron non sta a sinistra. ... Un piano per difendere l’industria europea. La linea di Bruxelles che piace anche a Roma Attuazione del Pnrr, gestione dei flussi migratori, ripresa economica. E poi i dossier su energia e guerra in Ucraina. A un mese esatto dal Consiglio ...ROMA (ITALPRESS) – Mazda, fedele al proprio approccio multi-solution per affrontare le sfide globali nell’obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra, presenterà una nuova opzione di propulsione pe ...