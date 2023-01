Roma | bestiario Capitale | nutria passeggia a Piazza Cavour e attraversa sulle strisce

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 10 gennaio 2023), ilsi aggiorna, e nuove specie si fanno avanti per cercare di scalzare il predominio di cinghiali e gabbiani che, in generale, vanno per la maggiore, seguiti subito dopo da topi, ratti e roditori di ogni taglia e dimensione. Alle volte compare qualche capra che rumina l’erba dei marciapiedi, e fuori dal centro capitolini anche dei lama, come nell’ultimo caso che abbiamo riportato proprio nella giornata di oggi. Animali la cui presenza in città rappresenta senza dubbio un fatto eclatante ma che ormai non stupiscono più la cittadinanza, abituata da tempo immemore a tutto questo.a passeggio a Castel Sant’Angelo, ma la turista americana la scambia per un topo e il video diventa viralea passeggio pera ...