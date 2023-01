Rocco Micale | l’artista monrealese che immortala i vip

Leggi su filodirettomonreale

(Di martedì 10 gennaio 2023) MONREALE – Il suo nome è, 54 anni, è impiegato al Comune di Monreale da 27 anni con la passione per il ritratto. È specializzato in arti visive e discipline dello spettacolo (indirizzo scenografia) e ha studiato psicologia anche se non ha concluso il corso di studi. Il suo è un talento innato, riesce a catturare quell’attimo in cui il suo soggetto svela la sua anima, le sue emozioni e la sua autenticità.esprime l’essenza del personaggio con dei ritratti in acquarello, fatti ai volti noti dello spettacolo e non solo. La sua alta sensibilità, la sua abilità, la sua bravura, lo mettono in empatia con i vip che sta ritraendo. Insomma, nei suoi ritratti ci mostra semplicemente com’è possibilere in modo indimenticabile persone ...