Ritornano “Le Iene” | tra gli ospiti di stasera Guè | Giulio Golia intervista un ex camorrista

(Di martedì 10 gennaio 2023) Al via la nuova stagione de “Le”. Giunto alla sua ventiseiesima edizione, lo show è presentato da Teo Mammucari e Belén Rodriguez, accompagnati, come sempre, dalla presenza dei due talenti comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi: ospite in studio il rapper Guè. Tra i servizi della prima puntata del 2023: Filippo Roma torna a parlare del maxibonus da 5.500 euro per tablet, smartphone e pc destinato ai deputati. Nei giorni precedenti al Natale aveva raccolto le dichiarazioni dei leader politici e la proposta del presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, di trovare una scuola in difficoltà che necessitasse di aiuti a cui devolvere il loro bonus. Oggi l’inviato fa un resoconto, mostrando reazioni e dichiarazioni dei parlamentari coinvolti nella proposta, dell’istituto individuato e delle donazioni arrivate....