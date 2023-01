Rise of the Pink Ladies | il trailer della serie sequel di Grease

WIRED Italia

Uscirà in streaming su Paramount+ e racconterà la nascita del gruppo femminile che accoglie Olivia Newton - John nel film del ...Grease:ofPink Ladies , l'attesa serie prequel dell'iconico musical Grease , si svela nel primo teaser trailer completo rilasciato da Paramount+ grazie al quale possiamo dare un primo sguardo alle ... Grease sta per tornare, ecco il teaser della serie Rise of the Pink Ladies Grease: Rise of the Pink Ladies è la serie sequel dell'iconico musical, che esce il 6 aprile 2023. Il trailer, il cast e le prime immagini.We’ll send you a myFT Daily Digest email rounding up the latest Energy sector news every morning. You know those compelling TV adverts that say something like “If you bought fridge insurance between ...