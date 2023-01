Rinoceronti-bracconieri | 1 a 0

(Di martedì 10 gennaio 2023) (Adnkronos) – Nel 2022 nella più grande riserva al mondo del rinoceronte indiano, nello stato indiano dell’Assam, non è stato ucciso alcun esemplare: è la prima volta che accade dal 1977, sototlineano le autorità locali. Per rendere l’idea dell’eccezionalità, bisogna ricordare che tra il 2000 e il 2021 nella riserva naturale di Kaziranga ihanno ucciso più di 190, con picchi di 27 di un solo anno (nel 2014). E nonostante i, la popolazione mondiale di rinoceronte indiano è salita a 3.700 esemplari dai circa 200 di inizio ‘900, secondo il WWF. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

