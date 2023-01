Rinnovo Bennacer | slitta il giorno della firma | le ultime

(Di martedì 10 gennaio 2023) Non è in discussione ildicon il Milan, ma laverrà messa tra qualche, ovvero giovedì dopo la partita di Coppa Italia Non è in discussione ildicon il Milan, ma laverrà messa tra qualche, ovvero giovedì dopo la partita di Coppa Italia. L’intesa tra il giocatore e i rossoneri c’è per il prolungamento di contratto fino al 2027 e un ingaggio di 4 milioni di euro. In più ci sarà una clausola da 50 milioni attivabile soltanto a luglio del 2024. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

guadagnerà quattro milioni netti di euro a stagione e rimarrà al Milan fino al 2027. La clausola rescissoria sarà di 50 milioni di euro ma sarà in vigore nei primi 15 giorni di luglio del ...Commenta per primo Ismailè pronto a firmare ilcon il Milan. Un premio per le prestazioni in campo dimostrato anche dall'aumento dell'ingaggio: lo stipendio attuale di 1,5 milioni salirà fino ai 4 a stagione. Tuttosport - Rinnovo Bennacer: la firma dovrebbe avvenire giovedì Milan, rinnovo Leao: ora si attende l'avvocato Dimvula. È la settimana decisiva per il rinnovo del portoghese Messo a punto il rinnovo di Bennacer, è ora di concentrarsi su quello di Leao. Questa è la ...