Riforma Cartabia | i pm si dividono | «Impossibile punire furti e lesioni» | «No | falso problema»

Leggi su open.online

(Di martedì 10 gennaio 2023) L’esigenza, avvertita all’unanimità, era e resta quella di velocizzare i tempi dei processi e aiutare gli uffici giudiziari a smaltire gli arretrati. Imporre l’accelerazione alla giustizia italiana è anche una precondizione per ottenere i fondi del Pnrr. Per raggiungere l’obiettivo, tra le varie norme introdotte dalla cosiddetta– in vigore da inizio anno – c’è quella che allarga le fattispecie procedibili solo dopo la querela della persona offesa. Ad esempio, per reati come furto,personali, sequestro di persona non aggravato, violazione di domicilio, truffa, frode informatica e appropriazione indebita, le autorità giudiziarie potranno incardinare un processo solo dopo che la vittima presenta una denuncia, e non a priori. Nei grandi uffici come Roma, Milano e Napoli, i pubblici ministeri stanno affrontando la ...