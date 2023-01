Rifiuti | Roma si salva per un altro anno | saranno spediti in Abruzzo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 10 gennaio 2023) La giunta regionale abruzzese ha deliberato una proroga di undell’accordo preso tra le Regionee la Regione Lazio per il trattamento deiurbani indifferenziati diCapitale. Il provvedimento è di qualche giorno fa e prevede la scadenza il prossimo 31 dicembre del 2023. Un proroga accolta con delibera anche dalla giunta regionale del Lazio. Una collaborazione che va avanti da 8 anni Si sugella una collaborazione che va avanti ormai da oltre 8 anni. L’intesa tra le due regioni risale infatti al 2014 e diinviene rinnovato nonostante l’aumento deiprovenienti dalla Capitale. Perla presenza dei, troppo spesso abbandonati in maniera indiscriminata facendo apparire la città in uno ...