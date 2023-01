Richiesta interventi manutentivi ordinari SPP Scarica modello

HealthDesk

Non hanno discusso della nuova governance italiana del Pnrr o deglidi semplificazione ... Ma non si è sbilanciata, 'pur mostrandosi disponibile a discuterne', davanti alladella ......e di cui c'è moltissima. Ad oggi, non avendo ancora attivati i 50 posti letto di ortopedia previsti, tantissimi persone si rivolgono alla sanità dell'Emilia Romagna anche perdi ... Tumori. La richiesta delle associazioni: «Inserire la riabilitazione ... «Il ciclo non è un lusso». Rientro a scuola con protesta incorporata, quello di ieri. Con molti studenti della capitale che si sono riuniti prima del suono della ...La legge di Bilancio 2023 proroga il bonus barriere architettoniche fino al 31 dicembre 2025 con la previsione di una maggioranza semplificata di ...