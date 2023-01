Retroscena De Laurentiis | cosa ha fatto il presidente dopo gli scontri Napoli-Roma in autostrada

(Di martedì 10 gennaio 2023) Stanno facendo molto discutere in questi giorni le scene da Far West viste sull’del Sole la scorsa domenica prima del match trae Sampdoria. I disordini hanno visto come protagonisti i tifosi dele dellache si sono incontrati inmentre viaggiavano verso Genova e Milano per seguire le rispettive squadre. In seguito agliche hanno costretto alla chiusura del trattole, sono arrivate anche le dure parole di completo dissenso da parte della SSC: Dechiama il governo! Oltre al duro comunicato emesso, è stato ...

Scontri tifosi, la reazione di DeIl Napoli ha condannato i fatti con un duro comunicato e l'edizione odierna de Il Mattino ha svelato anche la reazione del presidente De: ...Dearrabbiato Stando alsvelato dal Corriere dello Sport, Desi sarebbe molto arrabbiato per questa vicenda e adesso il Napoli spera che il Ministro dell'Interno ... Retroscena CdS: "Ira di De Laurentiis per gli scontri in autostrada" Le parole dell'ex calciatore del Napoli: 'Era il 2004 e i tifosi mi chiesero una sola cosa quando atterrai a Capodichino'.