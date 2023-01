Reti ciclabili | Sce Campidoglio | Assemblea capitolina vota richiesta incremento fondi statali

Leggi su italiasera

(Di martedì 10 gennaio 2023) L’amministrazionechiederà a Governo, Parlamento e Anci di attivarsi per stanziare nuove risorse a sostegno di interventi e progetti dei Comuni finalizzati ad ampliare e mettere in sicurezza la rete di ciclovie urbane. È stata infatti approvata dall’la mozione presentata dal gruppo di Sinistra Civica Ecologista che impegna Sindaco e Giunta su questo obiettivo. A Roma, come in altre città italiane, è assolutamente urgente lavorare per uno sviluppo della mobilità ciclistica, come già indicato dal Pums capitolino che prevede il raggiungimento del 5% di quota modale di spostamenti in bicicletta (15% nel centro storico) e l’della rete ciclabile comunale da 120 a 293 km. Obiettivi ambiziosi ma indispensabili per limitare il traffico privato e ridurre l’inquinamento atmosferico, ...