Report | Fileni replica all’inchiesta di Rai 3 sui polli “Tutto ciò che dichiariamo bio è bio”

(Di martedì 10 gennaio 2023)ha mandato in onda un’inchiesta sugli allevamenti dei, il programma di Rai 3, tra l’altro, ha messo in discussione le affermazioni di alcuni allevamenti biologici. La trasmissione ha chiamato in causa la, uno dei colossi italiani nel mercato avicolo. Ladell’azienda non si è fatta attendere, il servizio, infatti, ha affermato che i loro prodotti sarebbero poco bio, nonostante quanto reclamizzato. Laè al primo posto per le carni bianche da agricoltura biologica. Oggi perre al servizio di, ha aperto un’apposita pagina sul sito web ufficiale. Qui, attraverso una serie di domande e risposte, ha voluto chiarire il suo punto di vista. In un lungo comunicato, inoltre, lascrive: “Ieri sera abbiamo ...

Il Fatto Quotidiano

ha denunciato anche abbattimenti arbitrari di polli, mostrando un operaio che torceva il collo agli animali per poi lanciarli nel mucchio. "- ribatte sempre l'azienda - non ha nessun ...Nel mirino diè finita la, azienda che si presenta come particolarmente attenta a mettere sulla tavola polli bio e che ha ricevuto anche la certificazione B CORP per gli elevati ... Altro che pollo allevato bio: Fileni nel mirino di Report 2' di lettura 10/01/2023 - Ieri sera abbiamo seguito la trasmissione Report che ha messo in discussione il nostro operato. Siamo dispiaciuti per le modalità con cui sono stati rappresentati molti aspe ...Non si è fatta attendere la risposta dell’industria marchigiana delle carni avicole a seguito del servizio andato in onda l’altra sera su Report. L’inchiesta avrebbe messo in discussione l’effettiva d ...