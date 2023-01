Registi | produttori | organizzatori Ex prof di Amici vuota il sacco e si sfoga | “Io vittima di molestie”

Leggi su biccy

(Di martedì 10 gennaio 2023)di eventi, uomini importanti e influenti: sono oltre trenta i predatori che hanno molestato Fioretta Mari nel corso della sua lunghissima carriera. L’attrice e regista teatrale, nota al grande pubblico televisivo per essere stata per circa un decennio l’insegnate di dizione e recitazione della scuola di(fino a quando Maria non ha rimosso quella disciplina); ha recentemente rilasciato una lunga intervista a Repubblica parlando di abusi e. “Se sono mai stata molestata? Oltre trenta volte. Hanno tentato di portarmi a letto nei modi più spaventosi. A volte tutto fila liscio e poi all’improvviso ti saltano addosso e ti trovi ad augurarti di invecchiare perché ti lascino in pace. Ricordo con orrore quando il marito di un’amica mi ha assalita nella loro ...