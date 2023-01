Regionali | su il sipario sul PD Il capolista Scandella | “Trasporto gratuito a studenti e treno veloce”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 10 gennaio 2023) Bergamo. Dieci candidati, cinque uomini e cinque donne, variegati per età, estrazione sociale e professione, e, perché no, anche per background politico. Ma animati dalla medesima intenzione, pronti a correre al grido di “vogliamo cambiare Regione Lombardia”. Comincia così la conferenza stampa di presentazione dei candidati alle elezioni, quelle del 12 e 13 febbraio, del Partito Democratico, nella sede cittadina di via San Lazzaro. Riuniti dietro un tavolone, sono carichi di idee, progetti e con tanta voglia di fare, spinti dalla volontà di dare un volto nuovo alla Regione, sottraendola al dominio del centrodestra che governa, indisturbato, ormai da quasi trent’anni a questa parte. Jacopo, Francesca Riccardi, Davide Casati, Mariagrazia Vergani, Gabriele Riva, Maria Cristina Gallizzi, Oscar Locatelli, Genoveffa Grazioli, Giovanna ...