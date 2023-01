Regionali Lazio | Rocca | Polemiche sul mio passato? Anche Scalfari fece errori di gioventù

Adnkronos

In gioco c'è il consenso dell'esecutivo e dei partiti di maggioranza a un mese dal voto del 12 e 13 febbraio per le elezioniine Lombardia , due appuntamenti cruciali per Giorgia ...Il clima da campagna elettorale surriscalda pure i rapporti istituzionali. A un mese dallenelva infatti in scena un inedito scontro tra il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e l'assessore alla Sanità delAlessio D'Amato, candidato governatore di Pd e Terzo polo. ... Elezioni regionali Lazio 2023, D'Amato: "M5S non vuole accordo"