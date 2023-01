Regionali Lazio | Rocca | “Felice dell' ingresso di Alternativa Popolare nella coalizione”

Adnkronos

De Micheli ha poi annunciato che potrebbe esserci un ulteriore slittamento del voto, per favoriree Lombardia impegnate nelle elezioni. "Credo che il passaggio nei circoli del Pd sarà ...' E' giusto - sottolineano Emanuela Mari e Marco Bertucci - che gli incassi derivanti dai beni culturali e naturali presenti a Roma ed in tutte le città del, diventino una fonte di reddito ... Elezioni regionali Lazio 2023, D'Amato: "M5S non vuole accordo" “Nel 2021 DiSCo Lazio, l’ente regionale per il diritto allo studio, ha inaugurato alla presenza di Zingaretti una residenza per universitari di circa 200 posti letto. Situata in Vicolo Savini, ...Per questo ho lavorato con tutto il mio impegno in Regione Lazio per la salvaguardia e il riconoscimento di una realtà così’ importante che arricchisce il tessuto del nostro territorio. Un percorso ...