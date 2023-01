Rebecca Busi | la pilota 26enne che corre la Dakar | “Senza OnlyFans non sarei qui” Presto anche un film con Riccardo Scamarcio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 gennaio 2023) Ha 26 anni, 67.5mila follower su Instagram e un canale su. No, non stiamo parlando di una influencer “hot” bensì diitaliana che, grazie alla piattaforma di “intrattenimento” è potuta volare in Arabia Saudita, are la Rally, la competizione che si sta tenendo in Arabia Saudita. Lo ha raccontato lei stessa in un’intervista rilasciata al Corriere di Bologna: “Sono ancora stupita per la forza con cui hanno creduto in me, nonquidi loro. In Arabia Saudita addirittura la piattaforma è bannata. Credo che nella nostra parte del mondo godiamo di tanta libertà e ognuno possa usare i social come vuole ma io trasmetto il mio mestiere, non il mio faccino. Abbiamo aperto un canale gratuito dedicato ...