Real Madrid | Ancelotti | “Con Gattuso ci sono stati problemi personali | non voglio parlarne”

(Di martedì 10 gennaio 2023) Mercoledì 11 gennaio è in programma la prima semifinale di Supercoppa spagnola tra ildi Carloe il Valencia di Gennaro, due allenatori che hanno condiviso ricordi indelebili al Milan, ma il cui rapporto si è deteriorato nel tempo, come da loro stesso confessato in alcune recenti dichiarazioni. In una recente intervista presso il quotidiano AS,descritto il rapporto tra i due “un po’…”, lasciando ai puntini di sospensione il compito di parlare ai lettori e affermando successivamente che lo ritiene il miglior allenatore del mondo, sebbene siano nate delle incomprensioni quando, a dicembre 2019, i due siavvicendati sulla panchina del Napoli. Intervistato in conferenza stampa a Riyadh,non ha nascosto che sia ...

La Gazzetta dello Sport

Gattuso ritrova Ancelotti. Domani sfida trae Valencia per la semifinale di Supercoppa spagnola. I due hanno vinto tutto col Milan, uno da giocatore e l'altro da allenatore, ma da qualche anno il rapporto non è più come quello di un ...(SPAGNA) -- Valencia , sfida valida per la semifinale di Supercoppa spagnola, è anche e soprattutto Ancelotti contro Gattuso , un duello tutto italiano. Nella conferenza stampa che anticipa la gara ... Quote Real Madrid-Valencia: Over 1.5 secondo tempo a 1.90 Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia di Supercoppa spagnola contro il Valencia. Tra le domande anche il rapporto con Gattus ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...