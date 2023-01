Rc auto | nel Lazio aumenti in arrivo per 86mila automobilisti Roma e Viterbo le più colpite

(Di martedì 10 gennaio 2023) Il 2023 si apre con una brutta notizia per quasi 86.000mobilisti laziali; secondo l’osservatorio di Facile.it – realizzato su un campione di oltre 130mila preventivi raccolti nelsu Facile.it a dicembre 2022 – tanti sono gli assicurati che, a causa di un incidente con colpa dichiarato nel corso dello scorso anno, dovranno fare i conti con un peggioramento della propria classe di merito e, di conseguenza, vedranno aumentare il costo del premio Rc. Notizie negative anche per glimobilisti virtuosi dal momento che, negli ultimi 12 mesi, le tariffe delle polizzesono tornate a crescere; secondo i dati* dell’Osservatorio di Facile.it, a dicembre 2022 per assicurare un veicolo a quattro ruote neloccorrevano, in media, 466,80 euro, vale a dire il 10,4% in più ...

RomaToday

Si tratta di un nuovo record mondiale su pista per un'senza pilota, conquistato a seguito ... per il contributo dell' Indy Autonomous Challenge e per tutti i teamfar progredire la tecnologia ...Dall'impegno che sta mettendo Matteo Salvinifinanziare nuove autostrade alla conferma degli incentivi per lediesel e a benzina, per le caldaie a gas, e poi più tubi, trivellazioni e ... Gli rubano l'auto nel parcheggio del centro commerciale mentre fa la spesa Ancora in quell'anno si era trovato insieme a un imprenditore romano, Antonio Maria Rinaldi, di cui era l'autista, quando quest'ultimo fu assassinato nel quartiere Aurelio. L'ultrà è arrivato in ...Renault R-link2 compatibile con Android Auto ed Apple Car Play, sistema di navigazione con schermo full touch 7" e cartografia Europa (1), Retrovisori Esterni In Tinta Carrozzeria, Retrovisori ...