Raw 09 01 2023 Three weeks from Royal Rumble

(Di martedì 10 gennaio 2023) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dalla Legacy Arena di Birmingham, Alabama. Lo show inizia con Kevin Owens che raggiunge il ring. Parla del suo match titolata percon Roman Reigns, ma viene interrotto dal WWE Hall of Famer JBL. Quest’ultimo insulta le persone dell’Alabama e dice che nessuno pensa che Owens sia in grado di affrontare e sconfiggere Reigns. Quindi introduce una persona che può farlo, il suo assistito Baron Corbin. Dice che vincendo lasarà in grado di affrontare Roman nel main event di WrestleMania. Owens replica dicendo che non è lì per parlare, ma per agire. JBL accetta la sfida per Corbin. Kevin Owens vs. Baron Corbin (2,5 / 5) L’opener della puntata, un match di buon livello tra Kevin Owens e Baron Corbin. Nonostante la buona ...

