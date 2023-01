Rapinatore al ristorante con una pistola giocattolo | un cliente gli spara e scappa | ora è ricercato

(Di martedì 10 gennaio 2023) Undi una taqueria di Houston in Texas , stava consumando la sua cena in compagnia di un amico quando è stato costretto a tirare fuori lache portava con sé per atterrare il...

Corriere TV

Nel momento in cui ilera girato di spalle, l'uomo ha estratto dalla propria tasca una pistola e ha cominciato a sparare uccidendo il ladro . Dopo essersi accertato che il malvivente fosse ...L'uomo che ha sparato ha poi raccolto i soldi rubati dale li ha restituiti ai clienti; lui e gli altri presenti sono poi fuggiti dalla scena del crimine. 9 gennaio 2023 Usa: il cliente al ristorante spara e uccide il rapinatore, ma la pistola era finta Un cliente di una taqueria di Houston in Texas, stava consumando la sua cena in compagnia di un amico quando è stato costretto a tirare fuori la pistola che portava con sé ...E' entrato in un ristorante di Houston, con la pistola in pugno per rapinare il locale ed i clienti a cui ha chiesto di mettere le mani nel portafoglio e tirar fuori il contante. Solo che ...