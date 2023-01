Rally Montecarlo 2023 | quando si svolge | date | programma | orari

Leggi su oasport

(Di martedì 10 gennaio 2023) Come da tradizione sarà ildiad aprire la stagione. Il Mondiale WRCnon sarà da meno e si disputerà da giovedì 19 fino a domenica 22 gennaio sulle strade del Principato, con i suoi stage iconici e uno scenario nel quale ogni pilota vuole vincere almeno una volta nella propria carriera. La stagione si svilupperà sulla distanza di 13 appuntamenti (l’ultimo sarà in Giappone dal 16 a 19 novembre), mentre per quanto riguarda l’Italia non mancherà ildi Sardegna dell’1-4 giugno. Cosa dovremo aspettarci da questa stagione? Si annuncia, ovviamente, una “caccia” al campione del mondo in carica, il finlandese Kalle Rovanpera. Il portacolori della Toyota avrà Sebastien Ogier, Takamoto Katsuta e Elfyn Evans come compagni di marchio, mentre in Hyundai vedremo in azione Esapekka Lappi, Dani Sordo, ...