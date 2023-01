Rally | Dakar | incidente in 9a tappa morto spettatore di origine italiana**

(Di martedì 10 gennaio 2023) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - La nonadellaè costata la vita a unomartedì in Arabia Saudita. Posto dietro una duna sulla speciale che collega Riyadh a Haradh, uno, diitaliana, è stato investito da un concorrente. Curato da un'équipe medica, è deceduto per le ferite riportate durante il trasferimento in elicottero. “Unodiitaliana che si trovava dietro una duna è rimasto ferito sul tracciato del rally, ha spiegato l'organizzatore, Aso, in un comunicato stampa riportato da l'Equipe. "Sgomberato in elicottero dall'assistenza medica, è purtroppo deceduto durante il trasferimento".

Il Sole 24 ORE

Un turista italiano è morto in un incidente sulla pista deldella2023. Lo ha reso noto l'organizzazione. È stato investito durante la nona tappa deltra Riad e Harad, in Arabia Saudita. "Uno spettatore di origine italiana che si trovava dietro una duna è rimasto ferito sulla pista del", ha dichiarato Amaury Sport Organization in ...Un turista italiano è morto dopo essere stato travolto durante la nona tappa deldella2023 tra Riad e Harad, in Arabia Saudita. Lo hanno riferito gli organizzatori. "Uno spettatore di origine italiana che si trovava dietro una duna è rimasto ferito sulla pista del ... Dakar 2023: il diario di bordo di due giorni al rally raid più famoso al mondo A pochi giorni dalla conclusione della Dakar 2023, facciamo in giro nel bivacco in cui trovano spazio tutte le strutture legate ai piloti e ai team, e in cui le vetture partecipanti vengono manutenzio ...Sport - Alla vigilia della seconda settimana, Toyota monopolizza il podio fra le auto con Al-Nattiyah al comando. Peterhansel (Audi) costretto al ritiro. Il toscano ...