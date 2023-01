Rally Dakar 2023 | risultati e classifica nona tappa | trionfa Loeb | Sainz incidente ma resta in corsa

Il Fatto Quotidiano

Spaventoso incidente per Carlo Sainz Senior al sesto chilometro della nona tappa della, ilpiù famoso e pericoloso del mondo, che lo spagnolo ha già vinto tre volte in carriera. La Audi di Lucas Cruz e di Sainz si è ribaltata dopo il salto su una duna. Visti i forti dolori ...Il francese Sebastian Loeb conquista tra le auto la nona tappa della, da Riyadh ad Haradh, 710 chilometri totali di cui 439 di speciale. Loeb, al terzo successo parziale in questa, ha chiuso con un tempo di 3h5'14', precedendo il lituano Vaidotas Zala (Teltonika Racing) per 57' dopo aver subito una penalità di 130'. Terzo posto per un altro francese Guerlain Chicherit (... Dal rally Dakar a Ronaldo: il regno si “ripulisce” così Lo spagnolo stava per essere trasportato in ospedale, ma ha deciso di tornare sul luogo dell'incidente ROMA (ITALPRESS) - La nona tappa della ...(ANSA-AFP) - HARAD, 10 GEN - Sébastien Loeb ha conquistato la sua terza vittoria di tappa nel rally Dakar dopo 686 km tra Ryad e Harad pieni di colpi di scena, compreso l'incidente che ha coinvolto Ca ...