Raggi UV-B determinanti nella quinta estinzione di massa

(Di martedì 10 gennaio 2023) – Iultravioletti avrebbero avuto un ruolo importantedialla fine del Permiano. Lo afferma uno studio pubblicato su Science Advance che si basa sulle analisi fatte sul polline fossile conservato nelle rocce risalenti a 250 milioni di anni fa, sul quale sarebbero state trovate molecole che funzionano come schermi solari. Una sorta di crema solare naturale, che le stesse piante avrebbero prodotto per proteggersi dalle dannose radiazioni. Una difesa innescata da un violento rilascio di UV-B. Ad ottenere l’importante risultato ricercatori dell’Università di Nottingham, Cina, Germania e Regno Unito, guidati dal professor Liu Feng dell’Istituto di geologia e paleontologia di Nanjing, che hanno sviluppato un nuovo metodo per rilevare i composti simili a creme solari nei ...