(Di martedì 10 gennaio 2023) Un punto di svolta senza ritorno: la terza e ultima stagione de 'La' (realizzata da Rai Fiction e Garbo Produzioni e in onda stasera su Rai2) lascia con il fiato sospeso e moltiplica gli ...

leggo.it

Tra loro Stella, a cui presta il volto Elena- di recente protagonista de 'Il grande gioco' (su Sky e NOW): scomparsa alla fine del capitolo precedente, è alle prese con nuove sfide. È ...Tra loro Stella, a cui presta il volto Elena- di recente protagonista de 'Il grande gioco' (su Sky e NOW): scomparsa alla fine del capitolo precedente, è alle prese con nuove sfide. È ... Radonicich: «Mi butto a capofitto nei misteri dietro La porta rossa» Un punto di svolta senza ritorno: la terza e ultima stagione de “La porta rossa” (realizzata da Rai Fiction e Garbo Produzioni e in onda stasera su Rai2) lascia con il fiato sospeso ...