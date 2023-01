Quei documenti top secret che fanno tremare Biden L’attacco di Trump | “Fbi perquisisca casa sua”

(Di martedì 10 gennaio 2023) Roma, 10 gen – Cosa nascondeva Joein un ufficio privato?, diversi, classificati come “top” e risalenti all’epoca in cui l’attuale leader dellaBianca era vicepresidente degli Stati Uniti. E cosa ci facevano in quell’ufficio? Mistero. Sta di fatto che adesso i National Archives, ovvero gli archivi di Stato americani, hanno informato il dipartimento di Giustizia affinché vengano avviate apposite indagini. Questo perché la legge Usa prevede che presidente e vicepresidente statunitensi, una volta concluso il mandato, consegnino ai National Archives tutti i. Itopnon consegnati dasegreti sono stati rinvenuti dagli avvocati di ...

In particolare dallo stesso Trump che è subito passato al contrattacco: 'Quando l' Fbi farà un raid nelle molte case di Joe Biden, forse anche alla Casa Biancaerano sicuramente non ...... postando la notizia sul suo social Truth e scrivendo: "Quando l'Fbi farà un raid nelle molte case di Joe Biden, forse anche alla Casa Biancaerano sicuramente non declassificati". Usa, Biden dimentica documenti segreti in un vecchio ufficio Gli avvocati di Biden hanno trovato alcune carte classificate in un ufficio utilizzato fino al 2019 dall'attuale presidente. Trump è passato subito all'attacco ...Alcuni documenti classificati risalenti al periodo in cui Biden ... che chiede sui social se il rivale sarò oggetto di una perquisizione a casa sua da parte dell'Fbi come quella che ha dovuto subire ...