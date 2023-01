Quei documenti classificati nell' ex ufficio di Joe Biden

(Di martedì 10 gennaio 2023) Una rilevante tegola si è abbattuta su Joe. Poche ore fa, il suo entourage ha ammesso che “un piccolo numero” diè stato rinvenuto questo autunno nel suoa Washington presso il think tank PennCenter:che, secondo la Cnn, lo stessoutilizzò tra il 2017 e il 2019. Il procuratore generale degli Stati Uniti, Merrick Garland, ha incaricato il procuratore per il distretto settentrionale dell'Illinois, John Lausch, di esaminare i. Ricordiamo cheaveva servito come vicepresidente degli Stati Uniti’amministrazione di Barack Obama dal gennaio del 2009 al gennaio del 2017. E proprio ai tempi della presidenza Obama risalirebbero gli incartamenti ...

