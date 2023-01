Quasi | “A casaccio acoustic” in radio e nei digital store

(Di martedì 10 gennaio 2023) ROMA – A un anno di distanza dall’uscita di “A”,pubblica “A)”, disponibile ine neida oggi. Il brano nasce dall’immersione sempre più frequente di noi singoli individui nel mare di parole del mondo che ci circonda. Sicuramente i social contribuiscono a dar sempre più peso ai giudizi nei nostri confronti, ma non è solo nel mondoe, da sempre devoto all’apparenza, che le frasi frivole ma ad effetto prendono vita. Proliferano dall’alba dei tempi nei nostri saloni, nelle nostre piazze e nelle nostre tavole imbandite con piatti fumanti e brusii di sottofondo. “Si basa sulle banalità dette più frequentemente nei contesti più disparati – dichiara lo stesso autore – Il più delle volte espresse con ...

