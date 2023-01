Quarta Repubblica | Casasco mette in guardia sulla Cina | Perché l' Ue deve difendersi

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 10 gennaio 2023) Ospite di Nicola Porro a, Mauriziodice la sua sull'emergenza Covid. "La- esordisce nella puntata di lunedì 9 gennaio su Rete 4 - ha dimostrato di non collaborare con il resto del mondonon ha trasparenza nei dati. Lacerca ora l'immunità di greggeha bisogno di entrare di nuovo sui mercati. L'Europa". Il presidente di Confapi non ha dubbi e avverte: "Non dobbiamo litigare ma nemmeno innamorarci della via della seta, dobbiamo saper prendere le nostre contromisure". Che piacciano o no a Pechino. Qui gli interventi di