Quante sono | effettivamente | le persone che usano internet e i social in Brasile?

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 10 gennaio 2023) Parlamento e palazzi del potere brasilianistati assaltati da coloro che sostengono Jair Bolsonaro e che non credono alla legittima elezione di Lula: il fatto è sotto gli occhi di tutti eevidenti i parallelismi con gli avvenimenti di Capitol Hill di gennaio 2021. Che paese è ilquando si tratta di utilizzoe utilizzonetwork? In questa vicenda emerge come isiano stati sfruttati – con diverso peso specifico a seconda di come funzionano – in maniera abbastanza uniforme, ovvero ognuno è stato sfruttato per quello che è il suo potenziale: da Telegram a TikTok, da Twitter a Youtube passando per Facebook, gli assaltatori hanno utilizzato la tecnologia a loro disposizione nel modo migliore. Per capire meglio quello che è accaduto in ...