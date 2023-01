Quante annualità di stipendio servono per comprare casa? L’indagine di Tecnocasa

(Di martedì 10 gennaio 2023) MILANO – Secondo le ultime indagini dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecno, occorrono 6,9per acquistarenelle grandi città nel primo semestre del 2022. Milano si conferma la città con il maggiore numero di, 13,2. Il capoluogo lombardo con un prezzo medio di 4138 € al mq si conferma la città più costosa d’Italia in cui occorrono ben 13,2di. Seguono la Capitale con 9,2 e Firenze con 9,1. Le città dovemenodisono Palermo e Genova (rispettivamente con 3,6 e 3,3). Andando indietro nel tempo, gli anni in cui occorrevano piùper acquistarefurono il 2006 e il 2007, quando i tassi di crescita ...

