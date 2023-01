Quando va in onda la prossima puntata del GF VIP? Data | anticipazioni e concorrenti al televoto

TVSerial.it

...di Badia al Pino a margine della presentazione del documentario di Sara Gama che andrà insu ...di Badia al Pino vicino Arezzo ancora al centro di scontri tra tifosi come nel novembre 2007......dedicato al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa la puntata de La vita in diretta andata in... rispettivamente Nando e Simona: su quest'ultima ha rivelato 'La conosco fin daero bambino ... Il nostro Generale, quando in onda su Rai 1 Scopri quando va in onda la prossima puntata di Il nostro Generale la serie televisiva in onda su Rai 1 con Sergio Castellitto!La puntata del Grande Fratello Vip del 9 gennaio è iniziata con una bella notizia. Antonino si trova in quarantena e presto rientrerà nella casa.