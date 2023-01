Qin in Africa per consolidare la Cina nel sud del mondo

Agenzia Nova

PerGang, che ha assunto l'incarico il 30 dicembre, sarà il primo viaggio all'estero: è il 33° anno consecutivo che un ministro degli esteri cinese si reca inper curare le relazioni con ...La quarta tappa del tour diplomatico diinsarà il Benin . Anche in questo caso la Cina ha realizzato una serie di progetti di lavori pubblici, tra cui un ospedale a Lokossa e il Cotonou ... Al via il tour del ministro degli Esteri cinese Qin in Etiopia, Gabon, Angola, Benin ed Egitto Deputy Prime Minister and Foreign Minister, Demeke Mekonnen, expressed his delight and gratitude to the Chinese new Foreign Minister, Qin Gang who has made Ethiopia his first African destination since ...