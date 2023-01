(Di martedì 10 gennaio 2023) Il generale russo, già comandante in Siria, diventa capo di stato maggiore delle forze di terra. Inviso a Kadyrov e Prigozhin per le sconfitte dei mesi scorsi, viene ripromosso proprio mentre il Gruppo Wagner potrebbe consegnare a Mosca il primo successo militare dall'estate

L'HuffPost

Mosca ha deciso un altro cambio al vertice delle forze militari: secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa statale TASS , il colonnello generale Alexander Lapin , 59 anni, già comandante delle ...... il capo dell'Eliseo ha risposto anche alla domanda "Cosa ne pensi di". "Prima, quando lo ... E poi, sorridendo: "Quando si è innamorati non si. Ed era la mia insegnante di teatro, quindi ... Putin sceglie Lapin. Prova di forza sui falchi, segno di debolezza sul terreno È stato condannato lo scorso dicembre a 8 anni e 6 mesi per aver denunciato la strage di Bucha. La sua dichiarazione finale è uno dei discorsi più intelligenti, oltre che intrepidi, pronunciati in un ...Nuova dichiarazione congiunta Ue-Nato. Berlino manderà i Marder ma non i carrarmati Leopard. Pressing polacco. Anche l’Italia ha problemi nell’invio dello ...