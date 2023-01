Puglia | maltempo | allerta per vento Protezione civile | previsioni meteo

BariToday

, allerta arancione in Calabria: gli avvisi della Protezione Civile Piogge alternate e schiarite sono previste nel pomeriggio in, Basilicata e Sicilia . Quindi, per le Regioni che ...... il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che prevede a partire dalle prime ore di martedì venti forti su Valle d'Aosta, Liguria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise,, ... Maltempo in arrivo sulla Puglia: pioggia e vento forte, scatta l'allerta 'gialla' La perturbazione che ha raggiunto l'Italia continuerà ad interessare nelle prossime ore le regioni centrali e meridionali, con piogge e temporali e venti forti. Sulla base delle previsioni disponibili ...L'Italia nel pieno della perturbazione n.2 di gennaio: freddo, pioggia e neve da Nord a Sud. Da venerdì cambia ancora tutto con il ritorno dell'anticiclone ...