Puglia | la prima neve di questo inverno | subappennino dauno Faeto

Il Gazzettino di Brindisi

Nellaparte della giornata di oggi, martedì 10 gennaio, troveremo soprattutto il rischio pioggia sul sud delle Marche, sull'Abruzzo, sul Molise, e su gran parte della. Via via saranno ...Laperturbazione atlantica del 2023 ha portato e sta portando forte maltempo con tanta pioggia e ... avremo residue piogge specie sul medio Adriatico, in, Calabria e Sicilia. La giornata di ... Mesagne, “Prima città della Cultura di Puglia” Stando a quanto riporta il Quotidiano di Puglia, il mercato del Taranto, per l'attacco, non dovrebbe fermarsi a Rossetti. In caso di mancata partenza di La Monica è possibile che in ...L’immagine è tratta da un video diffuso da Ennio Mascia e fa riferimento a Faeto. Il subappennino dauno, nel foggiano dunque, è teatro stamattina della prima nevicata di quest’inverno in Puglia.