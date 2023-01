Psg | UFFICIALE | si ferma Verratti | salta l'Angers

TUTTO mercato WEB

Nell'attesa comunque di vederlo in campo - la prima uscitaè prevista il prossimo 22 ... visto che anche lui è in scadenza, ma ci sono Firmino del Liverpool e anche Icardi, che via...... giornalisti, ex calciatori e pure il real Madrid ha preso posizione con un commento, ... anche il talento delsi schiera dalla parte di Zidane. Su Twitter , Kylian Mbappè ha voluto ... UFFICIALE: PSG, un altro giovane firma il primo contratto da pro. È il 18enne Ayman Kari Cristiano Ronaldo contro Messi: la sfida è infinita. C'è anche la data ufficiale del nuovo scontro. La regia è di al-Khelaifi ...L'esordio contro il più grande fantasma del suo passato. Il calciatore che ha sette Palloni d'oro, due in più di lui. Cristiano Ronaldo, volato in Arabia Saudita per un miliardo di euro in sette anni, ...