PSG | domani al Parco dei Principi non ci sarà nessun tributo a Messi

(Di martedì 10 gennaio 2023)ildei, stadio del PSG, riabbraccerà Lioneldopo la vittoria del Mondiale con l’Argentinaildei, stadio del PSG, riabbraccerà Lioneldopo la vittoria del Mondiale con l’Argentina nella sfida contro l’Angers. Secondo quanto riportato da Le Parisien però, non cia celebrazione per l’argentino da parte del club francese e. L'articolo proviene da Calcio News 24.

TUTTO mercato WEB

il Parco dei Principi, stadio del, riabbraccerà Lionel Messi dopo la vittoria del Mondiale con l'Argentinail Parco dei Principi, stadio del, riabbraccerà Lionel Messi dopo la ...col Valencia sarà dura: sono intensi nella pressione, dovremo maneggiare al meglio la palla ... Infine, all'ex tecnico di, Bayern Monaco, Chelsea e Milan è stato domandato se Gattuso abbia ... Il PSG nega la festa a Messi: nessun tributo domani al Parco dei Principi dopo il Mondiale Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...