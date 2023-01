Pruzzo | Roma credici | due big possono crollare - Top News

RomaNews

Per Robertolanon deve smettere di credere alla zona Champions. Tutto potrebbe rimettersi improvvisamente in gioco, anche se i giallorossi hanno un certo ritardo in classifica, proprio come nel match ...Ai microfoni di "Radio Radio", Roberto, ex centravanti dellatra le altre, parla della possibile penalizzazione ai danni della Juventus per via dell'inchiesta Prisma:sull'inchiesta Prisma Tutte le news sul ... Pruzzo: “La Roma ha qualità e grinta per il quarto posto. Poi occhio all’inchiesta sulla Juve& ... La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Roberto Pruzzo, ex attaccante, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Radio Radio" sulla Roma e la sua posizione in classifica, che potrebbe cambiare alla luce di quelle che potrebbero essere le penali ...