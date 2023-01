Agenzia ANSA

Decine persone sono rimaste uccise negli scontri tra dimostranti e forze di sicurezza nella citta' di Juliaca in'. Lo rende noto il difensore civico locale. I manifestanti, che chiedono le dimissioni della presidente Dina Boluarte, avevano tentato di invadere l'aeroporto della citta', che si trova nel ...La Conferenza episcopale sottolinea la necessità di distinguere le "giuste" attraverso un dialogo razionale e lanciano un nuovo appello: al Governo perché "metta fine con urgenza alla ... Proteste in Peru', morti e feriti negli scontri a Juliaca - Mondo Decine persone sono rimaste uccise negli scontri tra dimostranti e forze di sicurezza nella citta' di Juliaca in Peru'. Lo rende noto il ...Caos in Perù, proteste in 18 province 09 gennaio 2023 Ancora disordini in Perù, dove i manifestanti continuano a chiedere le dimissioni della presidente ad interim Dina Boluarte. Sono 18 le province i ...